Sabato 9 maggio 2026 alle 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Dalla strada al palco Special, una trasmissione che quest’anno introduce diverse novità. La puntata fa parte della nuova edizione dello show, che ha già riscosso attenzione tra il pubblico. L’appuntamento televisivo si inserisce nel palinsesto serale della rete pubblica, con la trasmissione che si svolge in diretta.

. Questa sera, sabato 9 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Dalla strada al palco Special, la nuova edizione dello show che quest’anno vede tante novità. A cominciare dal fatto che non ci sarà una vera e propria conduzione, ma una giuria d’eccezione formata da Bianca Guaccero, Carlo Conti (ideatore del format), Mara Venier e Nino Frassica. Il programma si rinnova con una formula inedita che mette al centro il racconto e le esibizioni degli artisti, dando vita a un people show corale. Il palco si trasforma in una vera e propria piazza dello spettacolo, accogliendo performer di ogni genere provenienti dall’Italia e dal mondo.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della quinta puntata

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DALLA STRADA AL PALCO SPECIAL - ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA DI VENERDÌ 10 APRILE 2026 SU RAI 1

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