Una studentessa ha conquistato un premio europeo grazie a un progetto di ricerca presentato in occasione di un concorso. La giuria ha valutato il metodo adottato, ritenendolo convincente e innovativo. La ragazza ha spiegato come abbia svolto le sue indagini sul campo, analizzando i dati raccolti e applicando le metodologie apprese durante il percorso scolastico. La vittoria è arrivata dopo aver superato numerosi concorrenti provenienti da diversi paesi europei.

? Punti chiave Come ha fatto una studentessa a battere i concorrenti europei?. Quale metodo di ricerca ha convinto la giuria del concorso?. Perché un'organizzazione premio Nobel ha scelto proprio questo tema?. Dove si recherà la vincitrice per il suo premio estivo?.? In Breve Concorso organizzato dall'associazione Zukunft Memorial tra marzo e maggio 2026.. Partecipanti tra 16 e 19 anni con focus sulla lingua russa.. Premio consiste in un campo estivo in Armenia ad agosto.. Metodo vincente basato su interviste personali e ricerca sul campo.. Marta Di Paolo, studentessa della classe 3b del liceo Grigoletti, ottiene il primo posto al campionato internazionale A Person in History dopo una competizione che ha coinvolto giovani studenti di tutta Europa tra marzo e maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla ricerca sul campo al successo: la studentessa che vince in Europa

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