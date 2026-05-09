Pace e cittadinanza | studentessa dell' Epifanio Ferdinando vince il premio Ambasciatrice d’Europa 2026
Una studentessa di un istituto scolastico locale ha ricevuto il premio “Ambasciatrice d’Europa 2026” in occasione di un concorso nazionale organizzato dall’Aede Italia. La vittoria arriva in un contesto che valorizza temi come la pace, la cittadinanza europea e il plurilinguismo. La scuola coinvolta si distingue per l’impegno civile delle giovani generazioni e per aver puntato su iniziative che promuovono i valori europei tra gli studenti.
MESAGNE - L’Europa come baluardo di pace, la forza del plurilinguismo e l’impegno civile delle nuove generazioni: sono questi i pilastri che hanno portato l’Iiss “Epifanio Ferdinando” sul podio del prestigioso concorso nazionale indetto dall’Aede Italia (Association européenne des enseignants).🔗 Leggi su Brindisireport.it
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