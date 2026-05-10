Dalla rada di Santa Lucia a Sorrento spettacolo alla 71ª Regata dei Tre Golfi | i vincitori

Dalla rada di Santa Lucia a Napoli, alle 17, è partita ieri la 71ª Regata dei Tre Golfi. La regata si svolge nell’ambito del Campionato del Mondo ORC 2026 e rappresenta uno degli eventi principali della Tre Golfi Sailing Week. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse imbarcazioni che hanno concluso la prova con vincitori ancora da annunciare. L’evento si è svolto con condizioni di mare e vento favorevoli lungo il percorso previsto.

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La 71ª Regata dei Tre Golfi, svoltasi ieri con partenza alle 17 dalla rada di Santa Lucia a Napoli, si conferma una delle prove offshore centrali del Campionato del Mondo ORC 2026 e appuntamento principale della Tre Golfi Sailing Week. L’evento è organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia insieme allo Yacht Club Italiano di Genova e al Reale Yacht Club Canottieri Savoia, sotto l’egida dell’Offshore Racing Congress (ORC), con il sostegno di Rolex e Loro Piana, affiancati da North Sails, Deloitte, Ferrarelle, Ottogas, Garmin, Banca Patrimoni Sella & C., Caffè Borbone e Azimut Investimenti. Le condizioni meteo hanno garantito una regata più stabile del previsto nelle ore notturne, con vento tra gli 8 e i 10 nodi e raffiche fino a quasi 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mondiale Orc 2026, 71ª Regata dei Tre Golfi: a Napoli via alla tradizionale prova d’alturaIl Campionato del Mondo ORC 2026 entra in uno dei suoi momenti più significativi con la partenza, della 71ª Regata dei Tre Golfi, la storica prova... Regata dei Tre Golfi, al via la prova d’altura del Mondiale ORC 2026Partita da Napoli la 71esima Regata dei Tre Golfi: al via la prova d’altura del Mondiale ORC 2026.