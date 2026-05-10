Dalla piazza al grande palco | Conti e Mara giudicano i talenti
In una serata che promette suspense, due giudici si preparano a valutare i talenti in gara, decidendo il loro futuro. Le loro domande riguardano chi sono e come le decisioni influenzeranno gli artisti. Nel frattempo, una band accompagna le esibizioni, aggiungendo un elemento musicale che arricchisce le performance sul palco. La presenza dei giudici e della band sono elementi centrali nello svolgimento della competizione.
? Domande chiave Chi sono i giudici che decideranno il destino dei performer?. Come influenzerà la band di Melozzi le esibizioni degli artisti?. Quali criteri userà il pubblico per scegliere il vincitore finale?. Perché il passaggio dalla piazza al palco è così rischioso?.? In Breve Giuria composta da Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero ed Enrico Brignano.. Ospiti speciali Luca Argentero, Elettra Lamborghini e Fabio Rovazzi partecipano alla serata.. Enrico Melozzi coordina la band live per accompagnare le performance musicali.. Regia di Maurizio Pagnussat e scenografia curata da Riccardo Bocchini per Rai 1.. Sabato 9 maggio 2026, Rai 1 trasmette in prima serata la nuova puntata di Dalla Strada al Palco Special, un people show che ha già registrato numeri altissimi durante il debutto del sabato sera.🔗 Leggi su Ameve.eu
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