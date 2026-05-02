DALLA STRADA AL PALCO TRASLOCA AL SABATO TRA OSPITI SPECIALI E NUOVI TALENTI

La trasmissione “Dalla Strada al Palco Special” sarà trasmessa sabato 2 maggio in prima serata su Rai1. La puntata mostra artisti di strada e nuovi talenti, e si svolge in una via che di solito ospita eventi di strada. La programmazione è stata spostata dal consueto giorno infrasettimanale al sabato, con ospiti speciali annunciati per questa occasione.

“Dalla Strada al Palco Special”, la più grande festa degli artisti di strada, questa settimana in via eccezionale va in onda sabato 2 maggio, in prima serata su Rai1. Lo show ideato da Carlo Conti, salvo sorprese, tornerà al venerdì dalla prossima settimana. “Dalla Strada al Palco Special” si conferma uno degli appuntamenti più originali e coinvolgenti della stagione televisiva. A commentare le esibizioni, una straordinaria compagnia di “passanti importanti”: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero ed Enrico Brignano per una serata tv dedicata a tutta la famiglia. Per questa collocazione speciale al sabato contro le fasi finali di Amici di Maria De Filippi, arriva come ospite d’onore Sal Da Vinci ma sono attesi negli studi di Rai1 anche Ditonellapiaga e Michele Zarrillo.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DALLA STRADA AL PALCO TRASLOCA AL SABATO TRA OSPITI SPECIALI E NUOVI TALENTI L'esibizione di Nikolas Bushi - Dalla strada al palco Special 17/04/2026 Notizie correlate Dalla Strada al Palco trasloca al sabato e sfida AmiciSignificativa variazione di palinsesto questa settimana nella prima serata di Rai 1. DALLA STRADA AL PALCO SFIDA AMICI: RAI1 SI SVEGLIA E TOGLIE LE TECHE AL SABATODopo lo stupore sullo spegnimento del sabato sera di Rai1 con uno speciale delle Teche nel ponte del 1 Maggio, la rete ammiraglia cambia il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dalla Strada al Palco Special su Rai 1: le anticipazioni del 24 aprile; Dalla strada al palco 2026 - L'esibizione di Januaria Carito - 24/04/2026 - Video; Dalla strada al palco, nuova tappa: chi andrà in finale; Stasera in TV: Dalla strada al palco Special su Rai 1, ospiti e anticipazioni della puntata del 24 aprile. Dalla strada al palco – Gli ospiti della puntata del 2 maggioSu Rai1 nuovo appuntamento con Dalla strada al palco, people show che porta in scena artisti di strada. Gli ospiti. bitculturali.it Perché Dalla strada al palco Special 2026 non va in onda questa sera: il motivo, 1 maggioPerché Dalla strada al palco Special 2026 non va in onda questa sera: il motivo, 1 maggio su Rai 1. Per non scontrarsi con il concertone ... tpi.it Beautiful Planet. Labrinth · The Feels. Strada del Ponale, Trentino Italy 2026 #everyone #gardasee #trentino - facebook.com facebook Auto fuori strada sulla Statale 196: inutili i soccorsi per il conducente x.com