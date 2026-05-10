Dalla folgorazione sul tram al palco | il sogno di Erika Cordisco

Erika Cordisco ha vissuto un episodio inaspettato quando è stata folgorata da un tram, un’esperienza che ha segnato un punto di svolta nella sua vita. Dopo aver tentato senza successo di entrare nel mondo dello spettacolo attraverso i provini, ha deciso di non arrendersi e ha continuato a inseguire il suo sogno. Oggi, ha raggiunto il palcoscenico, realizzando quello che aveva sempre desiderato.

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