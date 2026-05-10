Dalla folgorazione sul tram al palco | il sogno di Erika Cordisco
Erika Cordisco ha vissuto un episodio inaspettato quando è stata folgorata da un tram, un’esperienza che ha segnato un punto di svolta nella sua vita. Dopo aver tentato senza successo di entrare nel mondo dello spettacolo attraverso i provini, ha deciso di non arrendersi e ha continuato a inseguire il suo sogno. Oggi, ha raggiunto il palcoscenico, realizzando quello che aveva sempre desiderato.
? Punti chiave Come può un momento sul tram cambiare per sempre una vita?. Cosa ha spinto Erika a superare il primo fallimento nei provini?. Perché la filosofia è diventata lo strumento principale della sua recitazione?. Come si concilia la passione artistica con la precarietà del mercato?.? In Breve Formazione con Giulia Donelli e studi accademici presso l'Accademia Nico Pepe di Udine.. Passaggio dalla facoltà di filosofia alla recitazione dopo una folgorazione sul tram.. Interpretazione di Giulietta Capuleti al teatro Leonardo prima del debutto all'Out off.. Rifiuto iniziale ai provini superato con un secondo tentativo di selezione riuscito.🔗 Leggi su Ameve.eu
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