Ranieri bordate a Gasperini | Sono senior advisor della Roma non suo La società lo ha scelto

Claudio Ranieri ha replicato duramente a Gian Piero Gasperini, rispondendo alle sue dichiarazioni sulla rosa della squadra. Ranieri ha precisato di essere il senior advisor della società e ha affermato che le scelte dei giocatori sono state fatte dalla società stessa. La discussione si è accesa dopo le osservazioni di Gasperini sulle aspettative non soddisfatte della rosa, con Ranieri che ha ribadito di aver approvato ogni acquisto personalmente.

Claudio Ranieri ha risposto in modo durissimo a Gian Piero Gasperini e alle sue esternazioni su una rosa considerata non all'altezza delle sue aspettative: "Non c'è stato giocatore che non sia arrivato senza la sua approvazione. Lui? Prima hanno rifiutato in tre allenatori.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ranieri risponde a Gasperini: «Abbiamo posto 5-6 allenatori, 3 non sono venuti e la società ha scelto lui. Non c’è stato un giocatore che è venuto e lui non lo sapesse»Spinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età.

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Si parla di: Roma non è stata costruita in un giorno, perché dev'esserlo l'AS Roma?.

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Ranieri, che bordate: Pronto a farmi da parte. Tutti i giocatori scelti con Gasperini, facile parlare solo di Malen e Wesley...Non è abituato a nascondersi, Claudio Ranieri. E certo non lo ha fatto stasera all'Olimpico prima di Roma - Pisa. Il senior advisor del club parla a Sky e Dazn e le sue dichiarazioni sono bordate. Sem ... corrieredellosport.it