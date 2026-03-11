Il tribunale di sorveglianza di Napoli ha deciso l'affidamento in prova ai servizi sociali per Alessio Taurino, un 25enne di Castel Volturno. Taurino è il figlio di Ciro Taurino, noto come Ciruzz' e Pescopagan, considerato un esponente del clan dei Casalesi nel litorale castellano. L'uomo è accusato di aver compiuto due tentate rapine e un furto.

Affidamento in prova ai servizi sociali. E’ quanto disposto dal tribunale di sorveglianza di Napoli nei confronti di Alessio Taurino, 25enne di Castel Volturno, figlio di Ciro Taurino alias Ciruzz' e Pescopagan, ras del Casalesi per il litorale castellano, accusato di due tentate rapine e una rapina consumata a mano armata perpetrate ai danni di uffici postali di Caserta e Villa Literno. Il figlio del ras era agli arresti domiciliari su disposizione del gip Maria Pasqualina Gaudiano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto l’istanza del legale del figlio del ras, l’avvocato Ferdinando Letizia, disponendo la sostituzione della misura cautelare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Muore il ras del clan dei CasalesiSi è spento all’età di 62 anni Nicola Garofalo detto Lino Badoglio, esponente di spicco del clan dei Casalesi fazione Bidognetti, referente di lungo...

Vetture dalla Repubblica Ceca per la società di noleggio del ras dei CasalesiIl settore del noleggio di autovetture era uno di quelli in cui sarebbero stati investiti i proventi delle attività del clan dei Casalesi.

Altri aggiornamenti su Rapine alle Poste affidamento in prova...

Argomenti discussi: Rapine alle Poste, affidamento in prova per il figlio del ras dei Casalesi.

Rapina con pistola alle poste di viale Adriatico a Montesacro: ladri in fuga, posti di blocco nella zonaRapina all’ufficio postale di viale Adriatico, a Montesacro: due banditi armati su una moto hanno minacciato una guardia giurata e si sono fatti consegnare ... fanpage.it

Direttore dell’ufficio postale simula una rapina dopo aver rubato 20mila euro della filialeLa rapina alle Poste era tutta una finta, organizzata nei minimi dettagli. Così come c’era lui dietro i soldi spariti in altre filiali: lo hanno scoperto i carabinieri di Cuorgnè, che hanno denunciato ... torino.repubblica.it