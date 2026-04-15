Rete dello spaccio assolti il ras Massaro e altri 4

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di assolvere cinque imputati coinvolti in un’indagine sulla rete di spaccio di droga tra il casertano e la Valle Caudina. I procedimenti riguardavano persone accusate di essere parte di un'organizzazione dedita alla distribuzione di sostanze stupefacenti. Dopo il processo, tutte le accuse sono state respinte e gli imputati sono stati prosciolti.

Tutti assolti. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha prosciolto dalle accuse i 5 imputati accusati di far parte della rete dello spaccio di droga attiva tra il casertano e la Valle Caudina. Gli imputati e le motivazioni della sentenzaSul banco degli imputati Clemente Massaro, noto come il.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Blitz in Alto Adige: 28 arresti contro la rete albanese dello spaccioLa Polizia di Stato ha colpito duramente un sistema di spaccio organizzato che operava nella provincia di Bolzano, portando a termine l’operazione... Con Vitale Troncone, ras di Fuorigrotta, chi sono gli altri boss mandati al carcere duroLe loro posizioni erano state valutate nello stesso periodo e con lo stesso esito: carcere duro, per evitare qualsiasi contatto con l'esterno e... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Droga tra Casertano e Valle Caudina, il tribunale assolve tutti: Massaro non ha commesso il fatto. Roma, sgominata maxi-associazione dello spaccio. Fra gli arrestati i mandanti dell'omicidio Molè e Raffaele Pernasetti, ex Banda della MaglianaTredici arresti, di cui nove in carcere e quattro ai domiciliari e una rete di narcotraffico, sgominata dall'Arma dei carabinieri, che legava ... msn.com Droga, sgominata rete di spaccio: 7 misureSpaccio e traffico di droga gestiti come un'impresa familiare, con un capostipite chiamato ad occuparsi degli affari e con i figli impegnati nel ... ilmattino.it