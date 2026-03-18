Al campo dell’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, il Pisa ha battuto il Cagliari con un punteggio di 3-1. La partita, che ha visto numerosi episodi e momenti di tensione, rappresenta la migliore prestazione dei toscani negli ultimi mesi, caratterizzata da determinazione e alcuni gol importanti. La vittoria permette alla squadra di risalire temporaneamente la classifica, offrendo una minima svolta in una stagione difficile.

All’ Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, il Pisa supera il Cagliari con tre gol a uno. La partita è ricca di episodi e tension i, la squadra che da settimane è in fondo alla classifica torna a sorridere con una mini svolta nella stagione, da ripetere con i prossimi avversari. Il risultato è incredibile, perché la squadra nerazzurra, sfavorita proprio per l’andamento di campionato, ha giocato con meno giocatori del solito ed è riuscita a vincere con il talento di Antonio Caracciolo e Stefano Moreo. Doppietta contro rigore iniziale, i sardi invece hanno segnato con Leonardo Pavoletti, un solo gol che non è riuscito a fermare la formazione toscana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Pisa-Cagliari 3-1: la miglior partita dei toscani negli ultimi mesi tra carattere, gol e polemiche

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