Un'operazione internazionale ha portato all'arresto di 269 persone coinvolte in un traffico di farmaci falsificati destinati sia agli animali che agli esseri umani. L'azione, condotta in 90 paesi, ha permesso di sequestrare oltre 6 milioni di dosi di prodotti contraffatti, tra cui vermifughi per cani e kit contro il tumore, per un valore complessivo di circa 15,5 milioni di dollari.

Un’operazione coordinata dall’Interpol in 90 Paesi e territori ha portato al sequestro di 6,42 milioni di dosi di farmaci non approvati e contraffatti per un valore di 15,5 milioni di dollari. L’operazione Pangea XVIII ha portato a 269 arresti e allo smantellamento di 66 gruppi criminali coinvolti nel traffico illecito di prodotti farmaceutici.Le forze dell’ordine di tutto il mondo hanno avviato 392 indagini ed eseguito 158 mandati di perquisizione contro reti criminali che distribuiscono prodotti medici non approvati, contraffatti, di qualità inferiore e falsificati. – Notizie.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Dai vermifughi per cani ai “kit anti-tumore”: il business illegale dei falsi farmaci che ha fatto scattare 269 arresti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

‘Dorme da tanto’: madre trovata morta in casa a Torino, la frase dei figli che ha fatto scattare l’allarmeTorino, tragedia silenziosa in via Masserano: cosa è successo? Una scena che sembra uscita da un racconto crudele, ma che invece è realtà.

Serra di marijuana e fabbrica di documenti falsi: doppio business illegale scoperto a CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta una serra indoor nel centro storico Un uomo di 49 anni, originario di Catania, è stato arrestato dalla Polizia di...