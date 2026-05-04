La Polizia di Stato ha scoperto a Catania una serra indoor nel centro storico, collegata a un'attività illegale che comprendeva anche la produzione di documenti falsi. Un uomo di 49 anni è stato arrestato nel corso dell’operazione. La scoperta è avvenuta durante controlli di routine, portando al sequestro di sostanze e materiali utilizzati per la falsificazione. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri reati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta una serra indoor nel centro storico. Un uomo di 49 anni, originario di Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo la scoperta di un’attività illegale che univa coltivazione di marijuana e produzione di documenti falsi. All’interno di un appartamento nel centro storico etneo, l’uomo aveva allestito una vera e propria piantagione indoor, completa di tutte le attrezzature necessarie per la coltivazione della cannabis. L’indagato è accusato di produzione e detenzione di droga ai fini di spaccio, oltre che di fabbricazione e possesso di documenti d’identità contraffatti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Serra di marijuana e fabbrica di documenti falsi: doppio business illegale scoperto a Catania

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