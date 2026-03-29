Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Torino, in via Masserano, dopo che i figli avevano segnalato che dormiva da molto tempo. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La scena ha suscitato sconcerto tra i vicini e gli inquirenti stanno verificando le circostanze dell’accaduto.

Torino, tragedia silenziosa in via Masserano: cosa è successo?. Una scena che sembra uscita da un racconto crudele, ma che invece è realtà. Nel cuore di Torino, in via Masserano 2, a pochi passi da corso Regina Margherita, una giovane donna di 27 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento nel pomeriggio di sabato 28 marzo. A rendere il quadro ancora più straziante è un dettaglio che pesa come un macigno: accanto al corpo della madre c’erano i suoi due figli piccoli, di 5 e 7 anni. Non un passaggio fugace, ma ore intere trascorse accanto a lei, in un silenzio irreale, mentre attendevano qualcosa che non sarebbe mai accaduto. “La mamma dorme da tanto”: l’allarme dei bambini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Dorme da tanto’: madre trovata morta in casa a Torino, la frase dei figli che ha fatto scattare l’allarme

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