Da Pescara ad Arezzo passando per Roma in viaggio sul treno con 700 grammi di droga nel corpo

Un uomo ha percorso in treno la tratta da Roma alla provincia di Arezzo con circa 700 grammi di cocaina ed eroina nel corpo. Al suo arrivo in stazione, è stato fermato dai carabinieri di Cortona che lo hanno accompagnato in ospedale. La presenza di sostanze stupefacenti nel suo organismo è stata scoperta durante i controlli di routine.

Una donna di nazionalità nigeriana, residente in Abruzzo, è stata arrestata nella provincia aretina dopo aver preso un treno nella Capitale Ha viaggiato in treno da Roma fino alla provincia di Arezzo con circa 700 grammi di cocaina ed eroina nel corpo, ma al suo arrivo in stazione è stata fermata e portata in ospedale dai carabinieri di Cortona. Una 30enne nigeriana, residente in provincia di Pescara, è finita in manette per detenzione ai fini di spazzio di sostanze stupefacenti. A metterle le manette, dopo una sosta obbligatoria in ospedale, i militari di Cortona. Il fermo è avvenuto all'uscita della stazione ferroviaria di Terontola. La 30enne è stata notata dai carabinieri, perché alla loro vista ha subito accelerato il passo cercando di dileguarsi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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