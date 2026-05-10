Da Piacenza a Napoli per addominoplastica per 7 mesi pinze nella pancia
Una donna ha subito un intervento di addominoplastica in una clinica tra Piacenza e Napoli. Dopo sette mesi dall’operazione, si è scoperto che un’pinza chirurgica era rimasta all’interno del suo addome. Non si tratta del primo caso di questo tipo, ma si spera che possa essere l’ultima volta che si verifica una situazione simile. La paziente si trova attualmente sotto osservazione medica.
Non è la prima volta che succede, ma si spera che possa essere l'ultima che uno strumento chirurgico viene dimenticato nella pancia di un paziente.L'intervento chirurgico 53 anni, il desiderio di dimagrire e tornare in forma: dopo una lunga dieta che le fa perdere molti chili una 53enne decide di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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