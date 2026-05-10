Francesca Fialdini torna oggi, domenica 10 maggio, con un nuovo appuntamento di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 10 maggio 2026. Tanti nuovi ospiti anche questa settimana, a partire da Carmen Russo, showgirl, ballerina e attrice che, nel corso della sua carriera, ha partecipato a numerosi programmi televisivi e spettacoli teatrali, spesso insieme al marito Enzo Paolo Turchi. A seguire, sarà presente in studio anche Michele Bravi, il cantautore reduce dall’esperienza nel sabato sera di Rai 1 con Canzonissima, il nuovo programma di Milly Carlucci, cui la stessa Fialdini ha preso parte tra i Magnifici 7.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Da Noi… a Ruota Libera, Michele Bravi e Carmen Russo tra gli ospiti

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