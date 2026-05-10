Da Noi a Ruota Libera Michele Bravi e Carmen Russo tra gli ospiti del 10 maggio

Il 10 maggio, nel programma pomeridiano condotto da Francesca Fialdini, saranno presenti come ospiti Michele Bravi e Carmen Russo. La puntata vedrà anche la partecipazione di altri personaggi noti del cinema e dello spettacolo, che si alterneranno nello studio durante la trasmissione. L'evento sarà un'occasione per ascoltare direttamente dai protagonisti le loro ultime esperienze e progetti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui