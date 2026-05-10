Da Noi a Ruota Libera Michele Bravi e Carmen Russo tra gli ospiti del 10 maggio
Il 10 maggio, nel programma pomeridiano condotto da Francesca Fialdini, saranno presenti come ospiti Michele Bravi e Carmen Russo. La puntata vedrà anche la partecipazione di altri personaggi noti del cinema e dello spettacolo, che si alterneranno nello studio durante la trasmissione. L'evento sarà un'occasione per ascoltare direttamente dai protagonisti le loro ultime esperienze e progetti.
Il pomeriggio di Rai 1 torna a colorarsi con le storie di Francesca Fialdini che, domenica 10 maggio, riapre il suo salotto di Da noi. a ruota libera, dopo il successo dell'ultimo appuntamento, capace di catalizzare l'attenzione di 1.336.000 spettatori con uno share del 13,4%. Giunto alla sua settima stagione, il programma continua a indagare i percorsi umani e i cambiamenti profondi di chi ha saputo sterzare con coraggio davanti alle sfide della vita. Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time insieme a Endemol Shine Italy, il talk show inizia come di consueto alle 17.20 su Rai 1 e in contemporanea su RaiPlay. Tra i...🔗 Leggi su Gazzetta.it
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