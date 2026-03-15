Una puntata ricca di storie, emozioni e incontri: il pomeriggio di domenica 15 marzo, dopo l’appuntamento con Mara Venier e Domenica In, prosegue con Francesca Fialdini e il suo programma Da noi. A ruota libera, che mette al centro le storie personali e i percorsi professionali dei suoi ospiti. Tanti i personaggi, noti e meno noti, che si racconteranno a cuore aperto tra carriera e vita privata, e che regaleranno al pubblico momenti di commozione, ma anche di divertimento e leggerezza. Da noi. A ruota libera, le anticipazioni del 15 marzo. Ad aprire la puntata di domenica 15 marzo è Marisa Laurito, artista amatissima dal pubblico italiano.... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 15 marzo: gli ospiti di Francesca Fialdini

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