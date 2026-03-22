Il 22 marzo, Rai1 trasmetterà una nuova puntata di Da Noi… a Ruota Libera, il famoso talk show del pomeriggio domenicale condotto da Francesca Fialdini. La trasmissione, ora alla sua settima stagione, vede la conduttrice al centro di discussioni e interviste con vari ospiti. La puntata promette di essere tra le più seguite del fine settimana.

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più seguiti del fine settimana di Rai1: Francesca Fialdini torna con una nuova puntata di Da Noi. a Ruota Libera, il talk show del pomeriggio domenicale, giunto alla sua settima stagione. Il format, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time insieme a Endemol Shine Italy, accende i riflettori su storie di vita straordinarie e mette al centro le storie personali e i percorsi professionali degli ospiti. Anche domenica 22 marzo la conduttrice accoglie nel suo salotto volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a condividere con il pubblico svolte inaspettate, prove di coraggio e decisioni controcorrente, che hanno cambiato il corso della loro esistenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 22 marzo: gli ospiti di Francesca Fialdini

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