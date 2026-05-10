Disponibile su Prime Video, Non è un paese per single porta sullo schermo l’omonimo bestseller di Felicia Kingsley, una delle autrici romance più amate degli ultimi anni. Alla regia Laura Chiossone e alla sceneggiatura Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti. Nel cast Matilde Gioli, Cristiano Caccamo, Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi e Cecilia Dazzi. Un dettaglio interessante della storia originale è che Non è un paese per single nasce come una sorta di retelling contemporaneo di Pride and Prejudice di Jane Austen. Nel libro di Felicia Kingsley, infatti, i protagonisti maschili portano i nomi di Charles Bingley e Michael D’Arcy, un chiaro richiamo ai celebri Charles Bingley e Fitzwilliam Darcy del romanzo ottocentesco.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Da Felicia Kingsley a Prime Video: Non è un paese per single tra il romanticismo e il fascino della Toscana

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Non è un paese per single: su Prime Video dall’8 maggio il film con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo tratta dal best seller di Felicia KingsleyColline toscane, vigneti al tramonto, borghi da cartolina e una protagonista che ha scelto di restare single.

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Argomenti più discussi: Felicia Kingsley e Matilde Gioli: Raccontare il sesso è una vera liberazione. Nessun imbarazzo per le scene erotiche; Felicia Kingsley, 'in Italia ancora pregiudizi sul romance'; Non è un paese per single è l’approdo di Felicia Kingsley sul grande schermo; Felicia Kingsley si racconta: Sfatiamo un mito, anche gli uomini leggono romance.