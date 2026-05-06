R oma, 5 mag. (askanews) – Il bestseller di Felicia Kingsley, autrice tra le più lette e amate in Italia, rivive in un film. Dall’8 maggio arriva in tutto il mondo su Prime Video Non è un paese per single, commedia romantica diretta da Laura Chiossone. La storia è ambientata in Toscana, nell’idilliaca Belvedere in Chianti, dove non essere in coppia è quasi uno scandalo. Elisa, però, qui interpretata da Matilde Gioli, è “l’anomalìa”: una madre single, intenta a gestire, con passione, una tenuta, con la sorella e la madre. Il ritorno in paese di Michele, Cristiano Caccamo, suo amico d’infanzia, con interessi sulla tenuta, metterà però tutto in discussione, prospettive e sentimenti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Siete stanche di sentirvi chiedere "Ma il fidanzato?" a ogni cena di famiglia? Arriva su Prime Video "Non è un paese per single", il film tratto dal successo letterario di Felicia Kingsley

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