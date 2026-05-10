Negli ultimi tempi, alcuni artisti rap hanno espresso critiche verso alcune posizioni della sinistra politica, tradizionalmente associata a temi di inclusione e diversity. Tra le voci più ascoltate ci sono artisti che hanno pubblicamente manifestato dissenso verso alcune politiche o atteggiamenti considerati troppo ideologici. Queste posizioni hanno generato dibattiti nel mondo della musica e tra i fan, evidenziando una distanza tra i messaggi tradizionali e le nuove opinioni espresse da alcuni rapper.

Nel mondo della cultura e dell’arte, lo sappiamo, la sinistra se la canta e se la suona da sessant’anni; si sa anche, però, che prima o poi la musica cambia. Persistono casi come quello di Yungpaninaru, che nelle sue barre canta queer e comunismo e se la prende con la destra, non risparmiando anche toni violenti. Ma se fino a pochi anni fa i bersagli politici dei musicisti rap e trap erano prevalentemente esponenti della destra e del centrodestra, oggi qualcosa si sta spostando. Non perché si sia venuta a creare una nuova alleanza ideologica, né perché rap e trap si siano improvvisamente fatte scuola di un pensiero vero e proprio: i loro leitmotiv restano quelli di sempre, tra strada, eccesso e sopravvivenza.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da Ernia a Kid Yugi: la ribellione al woke si afferma anche nel rap e le canta alla sinistra

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