Il nuovo rap contemporaneo sul palco di Altraonda Festival | Kid Yugi in concerto al Porto Antico

Il 13 luglio 2026, all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova, si terrà il concerto di Kid Yugi, uno dei rapper più noti nel panorama del rap contemporaneo. La performance fa parte dell’edizione 2026 dell’Altraonda Festival, che si svolge nel cuore della città. L’evento prevede l’esibizione di artisti emergenti e affermati, attirando un pubblico di appassionati di musica urbana.

Uno dei nomi più influenti del nuovo rap contemporaneo sul palco di Altraonda Festival: Kid Yugi sarà in concerto all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova lunedì 13 luglio 2026.I biglietti sono disponibili su Ticketone.In seguito all’annuncio e al grande successo riscontrato di “Anche Gli.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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