Steam, piattaforma di distribuzione digitale di videogiochi, è stata lanciata nel 2003 da Valve ed è oggi un elemento centrale nel settore. La sua crescita ha portato a un cambiamento radicale nelle abitudini di acquisto e di fruizione dei giochi da parte degli utenti. La sua presenza ha influenzato le aziende e le pratiche commerciali, consolidando il suo ruolo nel mercato videoludico.

Immaginare l’industria videoludica senza Steam è impossibile. Sviluppata da Valve nel 2003, è diventata un pilastro indispensabile che ha cambiato il modo in cui gli utenti scelgono di acquistare e fruire i videogiochi. Steam, infatti, è riuscita a inserirsi in un ambiente che all’epoca era ancora instabile e in cui la pirateria dilagava. Dalla nascita della piattaforma, gli utenti hanno avuto a disposizione un’alternativa vantaggiosa, sicura e soprattutto conveniente. Questa, tuttavia, non è l’unica ragione del successo ed è stato anche Gabe Newell ad anticiparcelo anni fa. Steam a cosa deve il suo successo?. Gabe Newell, co-fondatore e presidente di Valve, è stato protagonista attivo della nascita di Steam.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Da dove arriva il successo di Steam? Gabe Newell ce lo aveva già svelato

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