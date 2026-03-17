Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi sta attirando l'attenzione del pubblico e si prepara a movimentare la programmazione di Canale 5 durante la primavera. La trasmissione ha già riscosso un buon riscontro tra gli spettatori e si conferma come uno dei protagonisti principali della stagione televisiva in corso.

Il Grande Fratello Vip è tra i programmi che si apprestano a movimentare la stagione primaverile sui teleschermi di Canale 5. La nuova edizione verrà condotta da Ilary Blasi, che tornerà alla conduzione a distanza di parecchio tempo. Un ritorno che è già un successo. Scendendo nei dettagli, la decisione della produzione del reality show di aprire qualche giorno prima la Casa a quattro concorrenti ha avuto esito positivo. In un comunicato diramato dai piani alti di Cologno Monzese si legge il boom di interazioni registrato dall’Open House con “oltre 1.000.000 di utenti e 2.600.000 visualizzazioni”. Insomma, la nuova edizione del Grande Fratello Vip sta già incuriosendo tantissimo i fans, forse anche grazie al ritorno di Ilary Blasi in veste di conduttrice. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi è già un successo: svelato il motivo

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