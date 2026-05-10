Curva Sud e tifosi del Milan contro Furlani | segui live la manifestazione | PM

A San Siro si è svolta una manifestazione dei tifosi del Milan contro l'amministratore delegato. La protesta si è svolta nel settore della Curva Sud, con i tifosi che hanno espresso il loro dissenso. La situazione è stata seguita in diretta, mentre i sostenitori si sono radunati per manifestare il loro disappunto nei confronti della gestione societaria. La protesta ha causato un clima teso nello stadio durante l'evento.

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