Curva Sud e tifosi del Milan contro Furlani | segui live la manifestazione | PM
A San Siro si è svolta una manifestazione dei tifosi del Milan contro l'amministratore delegato. La protesta si è svolta nel settore della Curva Sud, con i tifosi che hanno espresso il loro dissenso. La situazione è stata seguita in diretta, mentre i sostenitori si sono radunati per manifestare il loro disappunto nei confronti della gestione societaria. La protesta ha causato un clima teso nello stadio durante l'evento.
Il Milan, tra poco, scenderà in campo contro l'Atalanta in una partita importantissima: i rossoneri devono tornare a vincere per blindare il posto in Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi più passi falsi da qui al termine della stagione (mancano Dea, Genoa e Cagliari). Prima dell'inizio della gara è prevista una manifestazione della Curva Sud rossonera e dei tifosi nei confronti dell'operato dell'amministratore delegato Giorgio Furlani (presso Piazza Axum davanti allo stadio San Siro). Pronti cori e striscioni. Questa manifestazione va a braccetto con la petizione lanciata dai tifosi del Milan per spingere Furlani a dimettersi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
QUANDO I TIFOSI PROTESTANO CONTRO I PREZZI FOLLI #shorts #stadium
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