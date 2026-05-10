Curva Sud e tifosi del Milan inizia la protesta | Furlani vattene | PM Live
I tifosi della Curva Sud del Milan hanno manifestato durante la partita, intonando cori contro l'amministratore delegato, Giorgio Furlani. La contestazione si è svolta nello stadio di San Siro, creando un’atmosfera tesa tra il pubblico. La protesta è stata visibile e rumorosa, con alcuni sostenitori che hanno espresso il loro disappunto in modo deciso. La situazione ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media presenti allo stadio.
Il Milan, tra poco, scenderà in campo contro l'Atalanta in una partita importantissima: i rossoneri devono tornare a vincere per blindare il posto in Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi più passi falsi da qui al termine della stagione (mancano Dea, Genoa e Cagliari). Prima dell'inizio della gara è prevista una manifestazione della Curva Sud rossonera e dei tifosi nei confronti dell'operato dell'amministratore delegato Giorgio Furlani (presso Piazza Axum davanti allo stadio San Siro). Pronti cori e striscioni. Questa manifestazione va a braccetto con la petizione lanciata dai tifosi del Milan per spingere Furlani a dimettersi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Curva Sud Milano in azione durante la partita contro il Sassuolo
Notizie correlate
Curva Sud e tifosi del Milan contro Furlani: segui live la manifestazione | PMIl Milan, tra poco, scenderà in campo contro l'Atalanta in una partita importantissima: i rossoneri devono tornare a vincere per blindare il posto in...
Curva Sud e tifosi del Milan contro Furlani: “Faccia le valigie e vada via” | PM LiveIl Milan, tra poco, scenderà in campo contro l'Atalanta in una partita importantissima: i rossoneri devono tornare a vincere per blindare il posto in...
Argomenti più discussi: Crisi Milan, i primi segnali (pacati ma decisi) di contestazione: striscioni anti-società fuori dalla sede; Seicento posti vi aspettano in Curva Sud e stasera primo tempo al Bar dello Stadio; Roma, i tifosi non dimenticano Ranieri e attaccano i Friedkin: Peggior proprietà della nostra vita, andate via; Il Verona attende il Como: i tifosi annunciano una festa per la retrocessione.