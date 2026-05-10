Curva Sud e tifosi del Milan finita la protesta | Furlani vattene e cori chiarissimi | PM
Al termine di una partita, i tifosi della Curva Sud hanno espresso il loro dissenso nei confronti dell'amministratore delegato con striscioni e cori espliciti. I sostenitori hanno chiesto pubblicamente le dimissioni di Furlani, intonando anche cori chiaramente rivolti a lui. La contestazione si è svolta all’interno dello stadio San Siro, creando un clima molto teso tra i presenti. La protesta è terminata senza ulteriori incidenti.
Il Milan, tra poco, scenderà in campo contro l'Atalanta in una partita importantissima: i rossoneri devono tornare a vincere per blindare il posto in Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi più passi falsi da qui al termine della stagione (mancano Dea, Genoa e Cagliari). Prima dell'inizio della gara è andata in scena una manifestazione della Curva Sud rossonera e dei tifosi nei confronti dell'operato dell'amministratore delegato Giorgio Furlani (presso Piazza Axum davanti allo stadio San Siro). Questa manifestazione va a braccetto con la petizione lanciata dai tifosi del Milan per spingere Furlani a dimettersi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Curva Sud Milano in azione durante la partita contro il Sassuolo
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