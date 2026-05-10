Curiosità donato e piantumato un altro ulivo nel giardino dell' associazione Nuova Gioventù Balnea

Da salernotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, nel giardino dell'associazione Nuova Gioventù Balnea a Mercatello, è stato piantumato un ulivo donato da un sostenitore. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcuni membri dell'associazione, che hanno assistito alla messa a dimora dell’albero tra sorrisi e momenti di condivisione. La piantumazione si inserisce in un'iniziativa di cura e valorizzazione dello spazio verde.

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Gioia e sorrisi, stamattina, presso il giardino dell'associazione Nuova Gioventù Balnea, a Mercatello. “Grazie al generoso dono dei genitori di Mattia e Lisamaria, abbiamo piantumato un altro ulivo - racconta Massimo Santaniello dell'associazione che cura la spiaggia inclusiva-  Un gesto semplice.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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