Vandali e incivili l' associazione Nuova Gioventù Balnea | Non fermeremo il nostro impegno

L'associazione Nuova Gioventù Balnea ha commentato gli atti di vandalismo e inciviltà che si sono verificati recentemente, affermando che non rinuncerà al suo impegno. La dichiarazione si riferisce a comportamenti arroganti e prepotenti da parte di alcuni individui che cercano di scoraggiare le iniziative di tutela del territorio. La presenza di episodi di degrado ha portato l'associazione a ribadire la propria determinazione nel continuare a contrastarli.

Troppo spesso assistiamo ad atteggiamenti arroganti e prepotenti da parte di chi ritiene di poter scoraggiare o intimidire coloro che scelgono di non restare in silenzio davanti a episodi di degrado e inciviltà. Tuttavia, simili comportamenti non fermeranno mai il nostro impegno nella difesa del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sosta selvaggia a Mercatello, nonostante le segnalazioni: la denuncia dell'associazione Nuova Gioventù BalneaAnche stamattina, domenica 12 aprile 2026, le auto continuano a parcheggiarsi sugli stalli riservati alle moto sul Lungomare Colombo, a Mercatello. Spiagge nel degrado e sosta selvaggia, in azione i volontari di Nuova Gioventù BalneaL’associazione Nuova Gioventù Balnea lancia un duro appello contro il degrado ambientale e il mancato rispetto delle regole che stanno compromettendo...