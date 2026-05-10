La regione Lombardia ha approvato un nuovo protocollo per agevolare il ritorno allo screening delle donne che hanno affrontato un tumore al seno. La decisione è stata presa su proposta dell’assessore al Welfare e riguarda le procedure di follow-up per le pazienti dopo il trattamento. La misura mira a facilitare la partecipazione alle visite di controllo e agli esami di prevenzione.

IN REGIONE LOMBARDIA. Su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, la Giunta del «Pirellone» ha approvato il protocollo. La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato il protocollo per il rientro nello screening organizzato delle donne con pregresso tumore della mammella che hanno superato i dieci anni dalla diagnosi e che hanno concluso le cure. Il provvedimento stabilisce un percorso chiaro e senza interruzioni per chi ha terminato la fase dei controlli specialistici intensivi (follow-up) e deve ora proseguire con la sorveglianza periodica. Il documento è stato realizzato in collaborazione con le associazioni di pazienti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cure post tumore al seno, facilitato il rientro nello screening

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