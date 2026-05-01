Ieri pomeriggio, l’allenatore del Milan si è recato presso la sede del club, situata in Via Aldo Rossi, per un incontro con i dirigenti della società. La riunione, che ha coinvolto il tecnico e i responsabili della rosa, si è concentrata su aspetti relativi alla gestione della squadra e alle prossime strategie di campionato. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle questioni trattate durante l’incontro.

Ieri pomeriggio l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, si è recato a 'Casa Milan', in Via Aldo Rossi, per un summit con i dirigenti. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Tre ore di confronto, dalle 16:00 alle 19:00, con Allegri che è uscito prima di tutti. Sorridente, ma silenzioso. Non è stato il primo incontro con i dirigenti, ma uno dei tanti di lunga serie che si è fatta più intensa nell'ultimo periodo. Quello di ieri è stato un nuovo appuntamento, secondo la 'rosea', per restituire al Milan del futuro basi sempre più solide. Si è parlato di mercato (anche se i diretti interessati negano) e di strategie future.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri, vertice in sede con i dirigenti del Milan: ecco cosa è emerso dal summit

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