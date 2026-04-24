Rocco Casalino si candida a Ceglie Messapica | Bisogna scegliere da che parte stare

Rocco Casalino ha annunciato la sua candidatura al Consiglio comunale di Ceglie Messapica, paese in provincia di Brindisi. La decisione arriva con l’obiettivo di partecipare alla vita politica locale e di contribuire al rafforzamento delle posizioni contro le destre, coinvolgendo anche i comuni vicini. Casalino ha dichiarato che è necessario fare una scelta netta su quale parte sostenere in ambito politico.

Casalino in campo a Ceglie Messapica: “Dai comuni per rafforzare il fronte contro le destre”. Rocco Casalino entra ufficialmente in politica locale e si candida al Consiglio comunale di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, suo paese d’origine. L’ex portavoce di Palazzo Chigi e figura centrale della comunicazione del Movimento 5 Stelle ha annunciato la sua decisione spiegando di voler prendere posizione in una fase che definisce “storica”, nella quale – afferma – non è più possibile restare neutrali. “ Bisogna scegliere se osservare la crescita delle destre o lavorare per indebolirle”, ha dichiarato Casalino, sottolineando come l’impegno nei comuni possa rappresentare un primo passo politico più ampio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Rocco Casalino si candida a Ceglie Messapica: “Bisogna scegliere da che parte stare” Notizie correlate Rocco Casalino si candida come consigliere comunale a Ceglie MessapicaRocco Casalino tenta il rientro in politica, anche se non esattamente dalla porta principale. Rocco Casalino si candida al Consiglio comunale di Ceglie Messapica: “Dai comuni può iniziare un’onda positiva”Rocco Casalino sarà candidato al Consiglio comunale di Ceglie Messapica per le amministrative che si terranno il 24 ed il 25 maggio prossimi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Casalino si candida al comune nella sua Ceglie Messapica, passo obbligato per correre alle Politiche; Casalino si candida a Ceglie Messapica: Da qui l'onda contro le destre; Rocco Casalino si candida: Tra due anni La Russa potrebbe essere Capo dello Stato, uno scenario pericoloso; Rocco Casalino scende in campo e riparte 'dal basso': Mi candido a Ceglie Messapica. Rocco Casalino, ex portavoce Conte si candida alle elezioni comunali a Ceglie MessapicaLeggi su Sky TG24 l'articolo Rocco Casalino, ex portavoce Conte si candida alle elezioni comunali a Ceglie Messapica ... tg24.sky.it CEGLIE MESSAPICA Rocco Casalino si candida alle comunali di Ceglie Messapica: Bisogna partire dal livello localeDopo giorni di indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità della candidatura, che segna l’ingresso diretto di Casalino nella politica locale ... statoquotidiano.it Rocco Casalino riparte da Ceglie: “Mi candido per indebolire le destre” Casalino scende in campo per il consiglio comunale della cittadina salentina... - facebook.com facebook Rocco Casalino scende in politica e si candida a Ceglie Messapica. x.com