Tommaso Turci (giornalista per 'DAZN') è stato intervistato in esclusiva dalla nostra redazione per parlare dei temi più caldi del mondo Milan. Oltre alla sua visione privilegiata del caso Leao-Pulisic, vista la sua presenza a bordo campo, Turci ha parlato di Christopher Nkunku. L'attaccante francese, arrivato in estate per circa 38 milioni di euro dal Chelsea, sta vivendo (di nuovo) un brutto momento, fatto di poche giocate e pochi minuti in campo. Ecco l'analisi sull'ex Lipsia da parte dell'inviato di 'DAZN'. E Nkunku? "Dopo un gennaio in cui si era ritrovato anche dal punto di vista realizzativo, mi aspettavo qualcosa di più anche da parte sua. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, parla Turci: “Sembra che Nkunku abbia perso serenità. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più”

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