Bogogno alle urne | sfida tra continuità e cambio di rotta

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bogogno si sono aperti i seggi per le elezioni comunali, con due liste in competizione: una che propone la continuità e l’altra che punta a un cambio di rotta. I cittadini sono chiamati a scegliere tra i candidati sostenuti dalle forze politiche locali, con attenzione ai programmi riguardanti la gestione dei servizi pubblici e le future modalità di amministrazione del paese. La consultazione si chiuderà tra alcune ore, determinando il nuovo assetto amministrativo.

?? Cosa scoprirai Chi sono i nomi chiave che sostengono le due liste? Come cambierà la gestione dei servizi comunali dopo il voto? Quali sono le differenze concrete tra le due visioni amministrative? Quando si conosceranno i nuovi equilibri del palazzo comunale??? In Breve Voto tra domenica 24 maggio ore 7 e lunedì 25 maggio ore 15. Lista Bogogno Futura include Stefano Agliata, Antonina Bonanzinga, Andrea Ferrario e altri dieci nomi. Lista Bogogno Viva conta Maria Filomena Fedrigo, Giacomo Righin .🔗 Leggi su Ameve.eu

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