Parma Cuesta in conferenza | Pellegrino recuperato Deciderò all' ultimo il portiere

Il allenatore ha annunciato che il portiere Pellegrino è stato recuperato e sarà disponibile per la prossima partita contro il Pisa. Alla vigilia dell'incontro, ha dichiarato che deciderà all'ultimo momento chi schierare tra i portieri disponibili. Ha anche detto che la squadra cerca continuità e ha specificato di avere tutti i giocatori a disposizione. La partita è prevista per la giornata successiva.

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Pisa in programma domani pomeriggio. Queste le sue parole riportate da Tmw e Parmalive: PELLEGRINO E VALENTI - "Pellegrino e Valenti hanno recuperato? Piano piano tutti hanno recuperato. Tutti sono disponibili. Abbiamo affrontato la settimana con la stessa voglia di fare bene e con determinazione. Cerchiamo continuità nel processo di crescita e nei risultati. Siamo consapevoli della forza dell'avversario, che ha fatto di più rispetto ai punti che hanno in classifica". DELPRATO - "Ha la capacità di giocare ovunque. Può giocare braccetto, terzino a quattro, si mette sempre a disposizione della squadra come leader.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Parma, Cuesta in conferenza: "Pellegrino recuperato. Deciderò all'ultimo il portiere" Notizie correlate Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Pisa: «Pellegrino e Valenti recuperati. La salvezza non è l’unico obiettivo, ecco cosa rispondo sul mio futuro»Manu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto alla Roma: così Chivu immagina il nuovo centrocampo Pellegrini Roma, l’addio di Ranieri... Parma, Cuesta spiega l'assenza di Elphege: «Pellegrino è un esempio per il gruppo»Una vittoria che rafforza la fiducia del Parma, ottenuta contro il Verona, è stata al centro della conferenza stampa successiva all’incontro. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’ALLENATORE CARLOS CUESTA: SFIDA DIFFICILISSIMA, VOGLIAMO TORNARE A VINCERE; Parma: Cuesta 'orgogliosi della prestazione, grande mentalità'; Cuesta: Udine, partita difficile. Il nostro valore è fare le scelte giuste; Vigilia con l'Udinese, Cuesta: Serve tornare a vincere. Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Pisa: le dichiarazioni in vista del match della 34ª giornata di Serie A 2025/26Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Pisa: le dichiarazioni in vista del match della 34ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com Parma, a breve la conferenza di Cuesta alla vigilia della gara col PisaL'obiettivo salvezza sembra ormai pura questione di matematica per il Parma, soprattutto dopo la vittoria esterna in casa dell'Udinese. Ai crociati. tuttomercatoweb.com Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini in aula a Parma: le repliche, poi la sentenza - IL VIDEO facebook Questa la sentenza della Corte d'Assise di Parma per la 22enne che ha partorito da sola i due bambini e ne ha sepolto i corpi nel giardino di casa. La Procura aveva chiesto 26 anni. In aula anche il fidanzato x.com