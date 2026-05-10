Cuciniamo insieme | Baccalàceci e fave

Oggi proponiamo una ricetta che unisce i sapori della primavera a un piatto tradizionale di magro: il baccalà con ceci e fave. La preparazione è semplice e mette in risalto ingredienti stagionali e pescato essiccato, creando un piatto equilibrato e ricco di gusto. La combinazione di questi ingredienti richiama le tradizioni culinarie, offrendo un esempio di cucina autentica e genuina.

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Ingredienti – 500 gr di baccalà già ammollato, 300 gr di ceci già lesati, 200 gr di fave, 5 o 6 foglie di salvia, almeno tre spicchi d’aglio, sale, pepe, olio extravergine di oliva qb. Preparazione – In una capace padella scaldate in un generoso giro di olio extravergine di oliva gli spicchi d’aglio e la salvia. Andate a fuoco moderato perché si deve aromatizzare il grasso, ma non devono prendere colore le verdure. Versate in padella i ceci scolati e fate prendere sapore. Aggiustate di sale e di pepe. Nel frattempo mettete a sbollentare le fave che avrete sgusciato. Basta che prendano il bollore per un minuto. Ritiratele, ma non scolate l’acqua di cottura che vi sarà utile.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cuciniamo insieme | Baccalàceci e fave ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Questo baccalà in umido è speciale! #recipe #puglia Notizie correlate Baccalà fritto su crema di ceci, cicoria e peperone crusco: la ricettaIngredienti: 600-800g di baccalà dissalatoFarina di semola qbOlio di semi di arachide per friggere400g di ceci lessati (anche quelli in scatola, ben... Cuciniamo insieme | Mimose d'uovoIngredienti – 4 uova XXL, 120 gr di tonno sott’olio peso sgocciolato, un cucchiaio di capperi sotto sale, due filetti di acciughe, 70 gr di maionese...