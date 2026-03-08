Cuciniamo insieme | Mimose d' uovo

La trasmissione “Cuciniamo insieme” propone oggi una ricetta dedicata alle mimose d'uovo, un piatto che può essere preparato in qualsiasi momento per celebrare le donne. La puntata si concentra sulla realizzazione di questa pietanza, con istruzioni passo passo e consigli pratici. La conduttrice guida gli spettatori attraverso ogni fase della preparazione, offrendo suggerimenti utili per ottenere un risultato perfetto.

Ingredienti – 4 uova XXL, 120 gr di tonno sott’olio peso sgocciolato, un cucchiaio di capperi sotto sale, due filetti di acciughe, 70 gr di maionese già fatta, un ciuffo di prezzemolo. Procedimento – Mettete a lessare le uova partendo da acqua fredda, dalla presa del bollore cuocete per 8 minuti. Dissalate bene i capperi. Nel frattempo fate un trito finissimo di prezzemolo, capperi e acciughe. Sgocciolate bene il tonno. Quando le uova sono a punto, freddatele, sgusciatele e con l’aiuto di un coltello ben affilato e bagnato dividetele a metà per la lunghezza. Estraete i tuorli e raccoglieteli in una ciottola dove li sbriciolerete con le mani. In un'altra ciotola unite tonno, maionese e battuto di prezzemolo acciughe e capperi con un’esigua parte dei rossi d’uovo sbriciolati. 🔗 Leggi su Laverita.info

