Baccalà fritto su crema di ceci cicoria e peperone crusco | la ricetta

Una ricetta propone un piatto a base di baccalà fritto accompagnato da una crema di ceci, cicoria e peperone crusco. Gli ingredienti principali includono tra 600 e 800 grammi di baccalà dissalato, farina di semola, olio di semi di arachide, 400 grammi di ceci lessati, uno spicchio d'aglio, un rametto di rosmarino e olio extravergine di oliva. La preparazione prevede la frittura del baccalà e la realizzazione di una crema con i ceci, condimenti e verdure.

Ingredienti: 600-800g di baccalà dissalatoFarina di semola qbOlio di semi di arachide per friggere400g di ceci lessati (anche quelli in scatola, ben sciacquati)1 spicchio d'aglioRosmarino (un rametto)Olio extravergine di oliva q.b.Sale e pepe q.b.1 cespo di cicoria (circa 500-600g)1 spicchio.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Mini panino con bocconcini di baccalà fritto, lattuga e maionese al basilicoIngredienti per 4 persone:8-12 mini panini al sesamo 600 g di filetto di baccalà già dissalato semola di grano duro qb olio di semi 1 lattuga... San Lorenzo, esploso ordigno davanti all'osteria "Pesce fritto e baccalà"Esplosione a San Lorenzo dove è un ordigno artigianale è deflagrato davanti all'osteria “Pesce fritto e baccalà” nella notte di martedì 10 febbraio. Contenuti di approfondimento Trancio di baccalà su crema di patate ai sapori pugliesiRicavare dai filetti di baccalà n. 4 porzioni da g 120 mettendo da parte i ritagli. In una casseruola capiente riscaldare l’olio d’oliva e aggiungere la cipolla finemente affettata e gli spicchi ... lagazzettadelmezzogiorno.it Baccalà in pastella con insalata e crema di sedanoLavare e sbucciare il sedano andando a togliere la parte fibrosa e tagliarlo a sottili rondelle. Utilizzarne una parte per la crema e l’altra per l’insalata. Mettere la parte del sedano per l’insalata ... ecodibergamo.it