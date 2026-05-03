Domenica 3 maggio 2026, su Sky Uno, va in onda il terzo episodio della dodicesima stagione di Cucine da Incubo. In questa puntata, lo chef Antonino Cannavacciuolo visita Oasis, un ristorante situato a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Si tratta del terzo locale della stagione che viene sottoposto a intervento di salvataggio. La trasmissione si concentra sulle problematiche e sulle operazioni di recupero del ristorante.

Nel terzo appuntamento della dodicesima edizione di Cucine da Incubo, in onda su Sky Uno domenica 3 maggio 2026, Antonino Cannavacciuolo va a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, dove ha sede Oasis, il nuovo ristorante da salvare. Cucine da Incubo 12 – “Oasis” di Peschiera Borromeo (Milano). Il ristorante Oasis si trova a Peschiera Borromeo, non lontano dall’aeroporto di Linate. Anche se è collocato all’interno all’interno di un sottomarino, non ha mai avuto troppa fortuna e ha cambiato più volte gestione. Il proprietario attuale è l’italo spagnolo Ismael, che lo gestisce con la moglie Julissa. Per cercare di rilanciarlo, l’uomo ha investito tutti i suoi soldi nel locale, ma anche in questo caso non è riuscito ad ottenere il successo sperato.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Cucine da Incubo 12, Oasis di Peschiera Borromeo (Milano) è il terzo ristorante da salvare

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