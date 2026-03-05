L’Italia si prepara ad accogliere un nuovo torneo Itf da 30.000 dollari, che si svolgerà presso la Golarsa Academy di Milano. La struttura, guidata dall’ex tennista Laura Golarsa, ospiterà l’evento, che coinvolgerà giocatori provenienti da diverse nazioni. La Golarsa ha dichiarato che l’obiettivo è offrire un’opportunità di crescita ai talenti emergenti del circuito.

L'Italia avrà un nuovo torneo Itf in calendario. E non in una sede qualsiasi. Dal 15 giugno, infatti, il Golarsa Sport Center, cuore dell'academy fondata dell'ex giocatrice ospiterà in via Ciclamini a Milano un 30.000 dollari, la categoria più alta per i tornei di questo tipo. Una responsabilità, certo, per una vera eccellenza del tennis lombardo, ma anche un onore. "Avevamo fatto l'application per ospitare questo evento a novembre – dice la direttrice e fondatrice Laura Golarsa, un passato da numero 39 del mondo, ex allenatrice di Francesca Schiavone, Alberta Brianti, Corinna Dentoni Alessandro Bega, Lorenzo Frigerio, Francesco Vilardo e molti altri ora anche voce di Sky –.

© Gazzetta.it - L'Italia ospiterà un nuovo Itf da 30.000 dollari: si giocherà alla Golarsa Academy di Milano

