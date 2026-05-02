Guerra in Iran Trump scatenato | Dopo l’Iran c’è Cuba e punisce gli alleati Ue con dazi e il ritiro di 5.000 marine dalla Germania Teheran | Pronti a un nuovo conflitto

Durante una cena privata del Forum Club a West Palm Beach, in Florida, si è assistito a dichiarazioni di Donald Trump riguardanti l'Iran e altre nazioni. In questa occasione, l'ex presidente ha affermato che, dopo l'Iran, ci sarebbe Cuba, e ha annunciato misure economiche contro alcuni alleati europei, tra cui il ritiro di 5.000 marine dalla Germania e l'imposizione di dazi. Nel frattempo, Teheran ha dichiarato di essere pronto a un nuovo conflitto.