Guerra in Iran Trump scatenato | Dopo l’Iran c’è Cuba e punisce gli alleati Ue con dazi e il ritiro di 5.000 marine dalla Germania Teheran | Pronti a un nuovo conflitto
Durante una cena privata del Forum Club a West Palm Beach, in Florida, si è assistito a dichiarazioni di Donald Trump riguardanti l'Iran e altre nazioni. In questa occasione, l'ex presidente ha affermato che, dopo l'Iran, ci sarebbe Cuba, e ha annunciato misure economiche contro alcuni alleati europei, tra cui il ritiro di 5.000 marine dalla Germania e l'imposizione di dazi. Nel frattempo, Teheran ha dichiarato di essere pronto a un nuovo conflitto.
Roma, 2 maggio 2026 - Donald Trump scatenato a una cena privata del Forum Club a West Palm Beach, in Florida. Il tycoon, dopo aver frenato sulla pace proposta dall’Iran (“Non può avere il nucleare”, assicurando che avrebbe ‘finito il lavoro’, e ‘punito’ gli alleati europei con il 25% di dazi sulle auto (E il prossimo anno ritirerà 5.000 marine dalla Germania), se l’è presa con Cuba, affermando che prenderà il controllo dell’isola appena finito con Teheran. “Mi piace finire prima un lavoro. Forse tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi" a Cuba, ha affermato un po’ scherzando, un po' serio nel corso del Forum Club. Aggiungendo che gli Stati Uniti prenderebbero il controllo di Cuba quasi immediatamente.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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