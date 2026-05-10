Cruz, ex attaccante dell’Inter, ha commentato il possibile trasferimento di Nico Paz in nerazzurro previsto per la prossima estate. Durante un’intervista, ha affermato che il giocatore sarebbe adatto alla squadra, ma ha anche sottolineato che il Real Madrid detiene il controllo sulla situazione. Cruz ha spiegato quale strategia adottarebbe in questa circostanza.

di Alberto Petrosilli Cruz, ex attaccante dell’Inter, ha parlato del possibile arrivo di Nico Paz in nerazzurro durante la prossima estate: le dichiarazioni. Le parole di Julio Cruz ai microfoni di Sky Sport Unplugged accendono i sogni del mercato nerazzurro per il 2027. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’ex ” Jardinero” ha tracciato un profilo entusiasta di due giovani talenti argentini che potrebbero fare al caso della proprietà Oaktree. PAROLE – « Su chi punterei tutto? A me piace Nico Paz certamente, ma so che è molto difficile perché non dipende da lui ma dal Real Madrid, che so che sicuramente lo riprenderà. Conosce bene il calcio italiano, ha fatto un grandissimo campionato: conosco il suo papà, che è stato un mio compagno con Zanetti al Banfield.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cruz e il sogno Nico Paz: «È un giocatore da Inter, ma il Real ha il controllo. Ecco cosa farei io»

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