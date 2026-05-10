Cruz e il sogno Nico Paz | È un giocatore da Inter ma il Real ha il controllo Ecco cosa farei io

Da internews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cruz, ex attaccante dell’Inter, ha commentato il possibile trasferimento di Nico Paz in nerazzurro previsto per la prossima estate. Durante un’intervista, ha affermato che il giocatore sarebbe adatto alla squadra, ma ha anche sottolineato che il Real Madrid detiene il controllo sulla situazione. Cruz ha spiegato quale strategia adottarebbe in questa circostanza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Alberto Petrosilli Cruz, ex attaccante dell’Inter, ha parlato del possibile arrivo di Nico Paz in nerazzurro durante la prossima estate: le dichiarazioni. Le parole di Julio Cruz ai microfoni di Sky Sport Unplugged accendono i sogni del mercato nerazzurro per il 2027. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’ex ” Jardinero” ha tracciato un profilo entusiasta di due giovani talenti argentini che potrebbero fare al caso della proprietà Oaktree. PAROLE – « Su chi punterei tutto? A me piace Nico Paz certamente, ma so che è molto difficile perché non dipende da lui ma dal Real Madrid, che so che sicuramente lo riprenderà. Conosce bene il calcio italiano, ha fatto un grandissimo campionato: conosco il suo papà, che è stato un mio compagno con Zanetti al Banfield.🔗 Leggi su Internews24.com

cruz e il sogno nico paz 200 un giocatore da inter ma il real ha il controllo ecco cosa farei io
© Internews24.com - Cruz e il sogno Nico Paz: «È un giocatore da Inter, ma il Real ha il controllo. Ecco cosa farei io»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Calciomercato Inter: Nico Paz resta il grande sogno per l’estate! Il piano dei nerazzurri si intreccia con il Real Madrid, ecco cosa potrebbe accadereCalciomercato Inter: Nico Paz resta il grande sogno per l’estate! Il piano dei nerazzurri si intreccia con il Real Madrid, ecco cosa potrebbe...

CdS – Inter, l’obiettivo è Nico Paz ma il Real Madrid però ha l’asso Mourinho da giocarsi. E Zanetti…2026-04-30 08:35:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: La lunga estate di Nico Paz.

Si parla di: TS - Inter, il sogno Paz è impossibile solo in un caso; CdS - Follie per Paz: l'Inter studia le possibili formule.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web