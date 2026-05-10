A Crotone è stato presentato un piano sicurezza che prevede 59 misure mirate a contrastare la criminalità e lo spaccio di droga. Sono state adottate diverse restrizioni, tra cui limitazioni sull’uso dei cellulari per le persone coinvolte in attività illecite. Inoltre, il Tribunale ha imposto sorveglianze speciali a soggetti specifici, anche se l’elenco preciso non è stato reso pubblico. Le misure sono state illustrate durante una conferenza con rappresentanti delle autorità locali.

? Domande chiave Chi sono i soggetti colpiti dalle sorveglianze speciali del Tribunale?. Come funzionano le restrizioni sui cellulari per gli spacciatori?. Quali misure colpiscono i responsabili delle truffe online nazionali?. Perché alcuni criminali hanno il divieto di rientrare a Crotone?.? In Breve 20 avvisi orali e 6 fogli di via emessi tra marzo e aprile 2026.. 3 provvedimenti Dacur contro autori di rissa nel centro storico di Crotone.. 5 ammonimenti per violenza domestica e stalking e 1 Dasp per tifoso locale.. 4 misure di sorveglianza speciale e 20 provvedimenti di libertà controllata disposti.. La Questura di Crotone ha dispiegato tra marzo e aprile 2026 un piano preventivo che ha portato all’adozione di 59 misure per arginare la criminalità e la violenza sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, piano sicurezza: 59 misure contro criminalità e spaccio

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