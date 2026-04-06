A Crotone, le forze di sicurezza hanno avviato un'operazione coordinata che ha coinvolto anche i comuni di Cirò e Cirò Marina. Durante le attività sono state identificate circa 500 persone e è stato fermato un individuo. L'intervento ha riguardato principalmente controlli sul territorio e alcune attività di prevenzione contro il traffico di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Crotone ha coordinato un vasto piano di sicurezza tra i comuni di Crotone, Cirò e Cirò Marina, che ha portato all’identificazione di 495 persone e al fermo di un individuo. Il Questore Renato Panvino ha dato il via a questi interventi straordinari per presidiare il territorio. L’obiettivo primario è stato quello di contrastare le attività legate allo spaccio di droga e monitorare chi è già sotto regime di misure restrittive. L’operazione ha una partecipazione corale di diverse unità della Polizia di Stato. Hanno operato l’Anticrimine, la Squadra Mobile, la Digos e l’Ufficio Immigrazione, insieme alla Polizia Stradale, Ferroviaria e agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, blitz di sicurezza: 500 identificati e caccia allo spaccio

Un blitz massiccio per dare un colpo allo spaccio di droga nella "zona calda della città"Un blitz della Polizia di Stato ha portato all'arresto di 14 persone per spaccio di droga.

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Controlli straordinari tra Crotone e Cirò, arresti e verifiche a tappeto sul territorio: Un imponente servizio di controllo del territorio è stato disposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, nelle città di Crotone, Cirò e Cirò Marina. L’operazione facebook