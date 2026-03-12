Piano sicurezza contro la criminalità In arrivo più agenti entro l’estate

Entro l’estate, nel territorio arriveranno nuovi agenti di polizia per rafforzare i controlli e aumentare la presenza sul campo. Le autorità hanno annunciato un piano di sicurezza volto a contrastare la criminalità, prevedendo l’incremento delle forze di polizia e l’intensificazione dei controlli nelle zone più sensibili. La misura coinvolge diversi quartieri e mira a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Più controlli nel territorio e rinforzi in arrivo. Una notizia assai importante, che tutta la vallata chiedeva a fronte dei tanti episodi di micro criminalità dei mesi passati e che è stata ufficializzata dal primo cittadino di San Giovanni nonché presidente della conferenza dei sindaci del Valdarno Valentina Vadi. "Dal tavolo della sicurezza - ha affermato la stessa Vadi nel corso dell'ultimo consiglio comunale della città Natale di Masaccio dello scorso 5 Marzo - è arrivata una rassicurazione: entro l'estate, con un termine che potrebbe arrivare fino a settembre, è previsto l'arrivo di nuove unità che andranno a rafforzare sia il commissariato di Polizia sia le stazioni dell'Arma dei Carabinieri presenti nel Valdarno".