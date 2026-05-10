Crotone arrestato l’uomo col braccialetto troppo vicino alla madre
Un uomo è stato arrestato a Crotone dopo che il suo braccialetto elettronico ha segnalato un avvicinamento troppo ravvicinato alla casa materna. Il dispositivo ha inviato un allarme in tempo reale, permettendo l'intervento delle forze dell'ordine. Non sono state rese note le ragioni specifiche per cui l'uomo si fosse avvicinato alla residenza della madre, né altri dettagli sulla dinamica dell'episodio.
? Punti chiave Come ha fatto il dispositivo a segnalare l'allarme in tempo reale?. Perché l'uomo ha rischiato di avvicinarsi proprio alla casa materna?. Quali condotte passate avevano portato il giudice a imporre il braccialetto?. Come sono riusciti i Carabinieri a intercettarlo esattamente in quel punto?.? In Breve Uomo di 49 anni fermato a 120 metri dall'abitazione materna a Crotone.. Violazione causata da pregresse e reiterate condotte maltrattanti denunciate dalla donna.. Allarme inviato alla Centrale Operativa tramite segnale del braccialetto elettronico.. Intervento immediato della Compagnia dei Carabinieri di Crotone per proteggere la vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu
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