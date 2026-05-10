Crotone arrestato l’uomo col braccialetto troppo vicino alla madre

Un uomo è stato arrestato a Crotone dopo che il suo braccialetto elettronico ha segnalato un avvicinamento troppo ravvicinato alla casa materna. Il dispositivo ha inviato un allarme in tempo reale, permettendo l'intervento delle forze dell'ordine. Non sono state rese note le ragioni specifiche per cui l'uomo si fosse avvicinato alla residenza della madre, né altri dettagli sulla dinamica dell'episodio.

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