Si avvicina troppo alla sua ex e scatta l' allarme del braccialetto elettronico | arrestato 36enne

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo che il braccialetto elettronico ha segnalato un suo avvicinamento troppo vicino all’abitazione dell’ex convivente. La centrale operativa ha inviato una pattuglia sul posto, che ha intercettato il soggetto mentre si trovava nelle vicinanze della casa. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che aveva violato le restrizioni imposte dalla misura di sorveglianza.

Scatta l’allarme del braccialetto elettronico e la centrale operativa allerta la pattuglia. I militari intercettano l’uomo con il braccialetto elettronico vicino alla casa della ex convivente e lo fermano.Perché indossava il braccialetto elettronico È accaduto nella serata di venerdì 10 aprile, a.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Si avvicina alla ex per minacciarla nonostante il braccialetto elettronico, a Genova arrestato un 46enneUn 46enne rumeno è stato arrestato per violazione del provvedimento di allontanamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa a Genova. Scatta l'allarme del braccialetto elettronico, stalker arrestato a due passi dal lavoro della exLa tecnologia e la rapidità d'intervento hanno evitato che una storia di maltrattamenti potesse avere nuovi, pericolosi sviluppi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il dj che prende in giro i dj arriva a Torino: Marco Cariola sbarca ai Murazzi; Piccole canaglie volanti: le cince fanno mobbing alla civetta nana; PlayStation 5 Pro costa troppo? Quel prezzo sarà la base per PlayStation 6 e Xbox 'Project helix'; 282 meteore confermano: siamo in uno sciame meteorico. Barboncino si avvicina troppo a una candela e prende fuoco alla vigilia di un concorso per cani (ma vince comunque il secondo posto) – VideoIl cagnolino scozzese si avvicina troppo a una candela e si brucia il pelo, ma partecipa comunque alla competizione canina ... ilfattoquotidiano.it Si avvicina troppo alla sua ex: arrestato un italiano di 46 anni di Alta Valle IntelviAlta Valle Intelvi (Como), 7 marzo 2026 – Alla vigilia della festa della donna, i carabinieri hanno arrestato un uomo che si è avvicinato troppo alla sua ex, da cui invece deve tenersi alla larga. I ... ilgiorno.it #ForteAmore #ScrivoArte È tutta colpa Della luna. Quando si Avvicina troppo Alla terra fa Impazzire tutti William Shakespeare #VistiDallaLuna #SalaLettura #CarezzeDAmore @DavLucia @bralella09 @SalaLettura @Mercurimc @Sensibility_6 @scimon x.com Se un gruppo si avvicina troppo, fai attenzione: potrebbe essere un tentativo di furto. Spesso uno distrae mentre un altro prova a prendere qualcosa dalla borsa Nei luoghi pubblici tieni sempre la borsa davanti e ben chiusa #sicurezza #attenzione - facebook.com facebook