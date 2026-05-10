Crisi in Medio Oriente l’Iran consegna al Pakistan la risposta al piano Usa

L’Iran ha comunicato al Pakistan la propria risposta al piano degli Stati Uniti per risolvere il conflitto in Medio Oriente. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa ufficiale di Teheran, che ha precisato come il governo iraniano abbia trasmesso il proprio parere al governo di Islamabad, che svolge il ruolo di mediatore nel contesto della crisi. La risposta iraniana segue le recenti iniziative diplomatiche in atto nella regione.

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L’Iran ha risposto alla proposta degli Stati Uniti per porre fine alla guerra tramite il Pakistan. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale Irna, Teheran ha inviato al governo di Islamabad, che funge da mediatore nel conflitto, la risposta iraniana al testo proposto dagli Stati Uniti. ( Iran, i Paesi che applicano le sanzioni Usa incontreranno difficoltà a Hormuz I Paesi che applicano le sanzioni statunitensi contro Teheran "incontreranno certamente difficoltà nel transito attraverso lo Stretto di Hormuz". Lo ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano, secondo quanto riportato dai media locali e rilanciato da Anadolu.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crisi in Medio Oriente, l’Iran consegna al Pakistan la risposta al piano Usa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Medio Oriente, gli Usa ancora in attesa della risposta dell'Iran sul piano di paceGli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile... Medio Oriente, cresce l’attesa per la risposta dell’Iran alla proposta Usa: colpita una naveABBONATI A DAYITALIANEWS Nave colpita vicino a Doha, tensione alta nel Golfo Un proiettile di origine non ancora identificata ha colpito una nave... Argomenti più discussi: Crisi Medio Oriente, Giorgetti: finita la politica dell’attendere, ora è tempo di agire; IAG aumenta gli utili del 77% nonostante la crisi del Medio Oriente; Medio Oriente, Khamenei: 'L'unico posto per gli Usa nel Golfo Persico è in fondo al mare'; MEDIO ORIENTE, UNHCR: le ripercussioni della crisi mettono a dura prova gli sforzi umanitari anche al di fuori della regione - UNHCR.